El Parlament pide al Govern aumentar la inversión presupuestaria en políticas de vivienda

Cs y PP avisan de que Catalunya y Barcelona se ha convertido en un territorio "ocupafriendly'

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves pedir al Govern un incremento de la dotación presupuestaria en políticas de vivienda, especialmente para afrontar la crisis agravada por la Covid-19, tras constatar "la falta de inversión" que ha habido al respecto.

Se trata de un punto de una moción presentada por el PSC sobre la ocupación de viviendas, que ha salido adelante con el apoyo de todos grupos salvo JxCat y ERC, que han votado en contra.

Otro punto que ha prosperado es pedir la elaboración y aprobación, con las diputaciones y entes municipalistas, de un plan integral que aborde la ocupación en Catalunya, así como la petición de contactar con todas personas demandantes de vivienda inscritas en las mesas de emergencia para conocer su situación social y residencial.

También se ha aprobado impulsar la coordinación de todos las fuerzas y cuerpos de seguridad a través de las juntas de seguridad locales y del resto de órganos de coordinación y colaboración entre organismos y administraciones para lograr una "lucha eficaz" contra las mafias que favorecen ocupaciones ilegales.

Otro punto aprobado pide impulsar mecanismo para incrementar el parque de vivienda pública que permita dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y poder reducir las listas de espera de las mesas de emergencia.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El diputado del PSC Jordi Terrades, que ha presentado la moción, ha acusado al Govern de haber priorizado las políticas de vivienda en esta legislatura, y ha pedido aumentar la vivienda de alquiler a precios asequibles y combatir las mafias, entre otras medidas.

Desde el PP, el diputado Manuel Reyes considera que Catalunya se ha convertido en un "territorio ocupafriendly' y ha pedido tolerancia cero contra un fenómeno que, a su juicio, se ha convertido en un drama para muchas familias y pequeños propietarios, y para ello han presentado un plan antiocupación para que las autoridades puedan desalojar en un plazo máximo de 24 horas y para endurecer penas en el Código Penal.

La diputada de CatECP Susanna Segovia, ha justificado que muchas familias recurran a la ocupación de viviendas vacías, en su mayoría de grandes propietarios, porque no tienen otra manera de proceder, y porque "hay leyes que banalizan el derecho a la vivienda, benefician la especulación y ante una falta de inversión de las administraciones públicas, y en este caso de la Generalitat".

Desde ERC, el diputado José Rodríguez ha querido diferenciar entre la situación de las familias que necesitan acceder a una vivienda de las mafias, y tras defender que desde el Govern se han emprendido medidas, ha advertido del riesgo de que caer "en la trampa de las derechas para intentar crear un foco sobre esta cuestión que provoca un daño terrible".

Para el diputado de JxCat Toni Morral, ha asegurado que desde la Generalitat se aportan todos los recursos a disposición pero "la llave la tiene Madrid", por lo que ha mostrado su insatisfacción al respecto, y ha recalcado que la cooperación entre administraciones es imprescindible para afrontar esta problemática.

El diputado de Cs Dimas Gragera ha considerado que es una moción descafeinada que no resolverá la situación de los que sufren la ocupación de sus viviendas, y ha compartido con el PP en que Barcelona se ha convertido en una ciudad "ocupafriendly, en que se dice al turismo 'go home' pero ocupas 'welcome".

Para la diputada de la CUP Maria Sirvent ha replicado a PP y Cs que podrían hablar de una ciudad "especulafriendly, en la que el máximo bien jurídico protegido es la propiedad privada", además de cargar contra los fondos buitre, y ha lamentado que se repitan mantras porque, a su juicio, el verdadero peligro de un territorio es quedar supeditado al beneficio de unos cuantos.