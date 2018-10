El Parlament pide al Govern doblar la inversión en políticas de infancia en las cuentas de 2019

Publicado 25/10/2018 16:16:44 CET

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de los comuns que pide al Govern doblar la inversión en políticas de infancia y familias en los Presupuestos de la Generalitat de 2019 respecto a los de este año.

Este punto de la iniciativa ha sido aprobado con los votos de los comuns, Cs, PSC-Units, CUP y PP, mientras que JxCat y ERC se han abstenido, al igual que en otro punto que reclama que el Govern planifique la puesta en marcha durante esta legislatura de una prestación por hijo a cargo.

El resto de la moción ha sido aprobada por unanimidad e insta al Govern a fortalecer las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social infantil a partir de una estrategia integral.

La diputada de CatECP Marta Ribas ha presentado la moción y ha alertado de que Catalunya invierte menos de la mitad que la media europea en políticas de infancia, por lo que ha advertido de que, si en los Presupuestos de la Generalitat de 2019 no hay una apuesta por doblar la inversión en esta cuestión, "nadie podrá decir que son unos presupuestos sociales".

Noemí de la Calle (Cs) ha defendido que luchar contra la pobreza infantil es la mejor manera de asegurar la igualdad de oportunidades en la infancia, aunque ha lamentado que "este Govern ha demostrado que tiene otras prioridades".

También ha votado a favor la socialista Beatriz Silva, que ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido la pobreza infantil como una cuestión de Estado, por lo que cree que este tema "no puede seguir siendo la asignatura pendiente de Catalunya".

El diputado del PP Santi Rodríguez ha apuntado la necesidad de generar riqueza para afrontar las situaciones de pobreza y ha expresado su poca confianza en que el Govern cumpla esta moción porque "sus prioridades son otras".

PARTIDOS DEL GOVERN

Por parte de ERC ha intervenido la diputada Rut Ribas, que ha asegurado que la erradicación de la pobreza infantil es una prioridad para el Govern y ha reconocido que son "plenamente conscientes de que queda mucho para mejorar".

Asimismo, la diputada de JxCat Montserrat Macià ha apuntado que la Generalitat no tiene todos los instrumentos necesarios para luchar contra la pobreza infantil porque no es un Estado: "Son herramientas que no tenemos y por eso las queremos y luchamos por tenerlas".