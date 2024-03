El Parlament pide al Govern presentar una propuesta de financiación singular para Catalunya

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de ERC que insta al Govern a presentar una propuesta de financiación singular para Catalunya, que ha prosperado con los votos a favor de ERC y Junts, en contra de PSC, Vox, CUP, Cs y PP y la abstención de los Comuns.

El texto también critica la existencia de un déficit fiscal persistente en Catalunya "fruto de una discriminación histórica del Estado hacia Catalunya", y califica de obsoleto el actual sistema de financiación.

Este punto, que también fija este déficit fiscal en "21.982 millones de euros" en 2021, ha prosperado con los votos a favor de ERC, Junts y CUP, el 'no' de PSC, Vox, Cs y PP y la abstención de Comuns.

El pleno también ha aprobado otro punto que defiende que el déficit fiscal y la desinversión que asegura que padece Catalunya "son el principal peligro para la sostenibilidad del estado de bienestar en Catalunya".

ERC, CS Y CUP

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha apelado a la responsabilidad de los diputados para la aprobación de los Presupuestos de 2024, y ha criticado que el déficit fiscal y la desinversión que considera que sufre Catalunya "son una amenaza al estado de bienestar de Catalunya", por lo que ha apostado por un sistema de financiación singular.

Desde Cs, Joan García ha acusado a ERC de mostrar "su cara más ultranacionalista y radical" con esta moción, y ha calificado el discurso de los republicanos de perdedor, tras lo que ha defendido que los territorios no pagan impuestos y ha apelado a la solidaridad entre comunidades autónomas.

El 'cupaire' Xavier Pellicer ha lamentado que ERC "caído en la trampa" del déficit fiscal, ya que considera que aunque no hubiera un expolio fiscal --ha dicho textualmente-- por parte del Estado, si el dinero no se usase para abordar las desigualdades en Catalunya, no serviría para nada, en sus palabras.

PRESUPUESTOS 2024

El diputado de Junts Jordi Munell ha señalado que los Presupuestos presentados por el Govern, y que siguen negociando con su partido, por mucho que crezcan presupuestariamente, según él, no suponen el "incremento tendencial que necesita" Catalunya.

Joan Carles Gallego (comuns) ha sostenido que Catalunya tiene un modelo de financiación injusto, pero ha asegurado que situar el déficit fiscal como el principal problema es una simplificación: "Estamos obviando que los que han puesto en peligro el estado de bienestar han sido las políticas de recortes y las políticas de desfiscalización".

Jordi Riba (PSC-Units) ha celebrado --textualmente-- la voluntad del Govern de poner como prioridad la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha pedido desprenderse del "relato sobre el déficit fiscal" y ha destacado la función redistributiva de las instituciones.

El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha afirmado que el déficit fiscal no existe, ha pedido a los independentistas que no enfrenten territorios: "Pagamos impuestos las personas físicas y jurídicas y no los territorios".