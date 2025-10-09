El Parlament pide que la OPA al Sabadell sólo prospere si lo apoya el 50% de su capital social

Archivo - Votación durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya. Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado pedir como requisito de la OPA del BBVA al Banco Sabadell que sólo pueda prosperar si cuenta con el apoyo, como mínimo, del 50% del capital social del banco catalán.

Este punto de una propuesta de resolución de Junts, que se ha votado en el Debate de Política General, ha tenido el apoyo de Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC), el voto en contra de Vox y la abstención de PSC-Units y PP.

En concreto, la resolución instaba al Gobierno, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España a suspender cualquier validación definitiva de los efectos de la OPA, y a establecer el citado requisito.

Además, el texto recoge que el Parlament se ha opuesto, desde el primer momento, a la OPA del BBVA.

En este sentido, recogen que esta operación "perjudicaría el sistema bancario del país, su economía productiva, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y los intereses de Catalunya".