El Parlament reabre este jueves sin actividad hasta septiembre ni plenos hasta octubre

Publicado 15/08/2018 11:27:22 CET

Inicia el periodo de sesiones con la incógnita sobre la suspensión de los diputados procesados

BARCELONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reabrirá sus puertas este jueves tras el periodo vacacional, aunque no habrá actividad hasta septiembre y no está previsto que se celebre ningún pleno hasta octubre.

La Cámara cerró el periodo de sesiones el 31 de julio y finalizó su actividad el 1 de agosto con la primera sesión de la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes del Parlament entre períodos de sesiones, y validó el decreto del Govern que crea un ente público para gestionar el sistema de agua de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y otro para formalizar varias operaciones de aval durante la prórroga presupuestaria.

Así, el periodo de sesiones oficial comenzará el jueves, aunque la Mesa decidió en junio que el Parlament permanecería sin actividad hasta septiembre, por lo que la Mesa no se reunirá ni se activará ningún trámite en estas dos semanas.

Desde finales de julio se están realizando obras en el Parlament que está previsto que se alarguen durante todo el agosto, y la suspensión de la actividad se justificó por este asunto.

Asimismo, la Junta de Portavoces fijó en su última reunión en julio el calendario de plenos de este periodo de sesiones y acordó que el primero de ellos sea el Debate de Política General, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre.

Este calendario lo aprobó la mayoría independentista pese a no contar con el aval de todos los grupos, y Cs, PSC y PP criticaron esta decisión porque no están de acuerdo con que la Cámara no celebre ningún pleno hasta octubre.

SUSPENSIÓN DE DIPUTADOS

La reapertura del Parlament estará marcada por la incógnita sobre la aplicación de las suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo por la causa del proceso independentista.

El juez del Supremo Pablo Llarena suspendió de cargo público al expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; el líder de JxCat en la Cámara Jordi Sànchez, y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, y la Mesa solicitó un informe de los letrados sobre cómo aplicar estas suspensiones.

Los letrados propusieron dos vías para dar encaje a la suspensión de diputados sin alterar las mayorías parlamentarias: sustituir a los diputados suspendidos por otros diputados de su grupo sin renunciar a sus actas o modificar el reglamento de la Cámara para que estos diputados fueran sustituidos por otros miembros de su lista electoral, algo que requería más tiempo.

La Mesa debía tomar una decisión antes del pleno del 18 de julio, pero no alcanzó ningún acuerdo por las discrepancias entre ERC y JxCat, lo que provocó la suspensión del pleno, y desde entonces no ha vuelto a abordar esta cuestión.

Aun así, más tarde trascendió que estos diputados suspendidos dejaron de percibir su sueldo como parlamentarios el pasado 13 de julio por decisión de la Oïdoria de Comptes de la Cámara catalana.

Además, el periodo de sesiones comenzará después de que Cs haya presentado una denuncia penal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de la moción de la CUP, que reafirma los objetivos políticos de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió.

NOVEDAD EN EL CALENDARIO

Hasta la legislatura pasada, la Cámara cerraba todo el agosto y abría en septiembre, pero la reforma del reglamento del Parlament impulsada por JxSí y la CUP el año pasado cambió el calendario para que el periodo de sesiones se avanzara dos semanas y comenzara el 16 de agosto.

El objetivo de los partidos independentistas era aprovechar las dos últimas semanas de agosto para acelerar la aprobación de las leyes de 'desconexión' y preparar el terreno para el referéndum del 1 de octubre, pero finalmente no se tramitó ninguna iniciativa independentista en este periodo.

Sin embargo, el atentado del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) marcó la actividad política en esas fechas y se celebró un pleno en el Parlament para condenar el atentado y se hizo un minuto de silencio.