El Parlament rechaza que Iceta sea senador y bloquea que presida el Senado

Publicado 16/05/2019 10:16:19 CET

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado este jueves que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea senador por designación autonómica, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidente Pedro Sánchez.

La votación se ha saldado sin sorpresas: 25 votos a favor, 39 abstenciones y 65 votos en contra y, pese a que ha sido secreta, permite deducirse que los votos a favor han sido del PSC y los comuns, las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP.

Iceta ha lamentado la decisión de la Cámara, pero ha asegurado que no le afectará en su apuesta política: "No me restará ni un ápice de voluntad de encontrar soluciones --a la situación de Catalunya-- a través del diálogo, la negociación y el pacto".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)