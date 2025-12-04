El Parlament reclama prolongar la C-32 de Torderera (Barcelona) a Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Votación durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 17 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado una moción que insta al Govern a tramitar y aprobar el proyecto de prolongación de la autopista C-32 de Torderera (Barcelona) a Lloret de Mar (Girona).

Se trata de una iniciativa de Junts que ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC), el voto en contra de Comuns y CUP y la abstención de ERC.

El texto reclama que las obras de ejecución comiencen antes del 1 de enero de 2027 "de acuerdo con el estudio de mejora de la conectividad", y que también incluyan la revisión de una circunvalación de la ciudad que entronque con la GI-682 de conexión con Tossa de Mar (Girona).