El Parlament reconoce a víctimas de amianto después de aprobar la lei para erradicar el material

Homenaje a las víctimas de amianto - GOVERN

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha celebrado la tarde de este viernes un acto de reconocimiento a las víctimas del amianto, después de que el pleno aprobara este miércoles por unanimidad la Ley de la erradicación del amianto.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recordado que la presencia del material sigue siendo un problema de salud pública de "primera magnitud y un reto ambiental de primer orden", informa el Govern en un comunicado.

Ha añadido que la ley es un "éxito colectivo del país que exigirá recursos y garantizar un cumplimiento efectivo paradejar un futuro mejor, más justo y saludable" a las próximas generaciones.

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha afirmado que el amianto ha sido un "peligroso asesino de personas" que ha dejado a muchas familias una huella profunda.

Finalmente, representantes de víctimas y afectados por el amianto han reclamado un compromiso "real" para aplicar la ley, a la vez que lo han tachado de un hito histórico.