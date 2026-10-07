El Parlament sigue la tramitación de la ley para acelerar la construcción de vivienda protegida

Imagen del Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha avalado tramitar la Proposición de ley de medidas excepcionales y temporales para acelerar la construcción de vivienda de protección pública, intensificar su uso y garantizar el uso de residencia habitual y permanente de las viviendas, a propuesta de los grupos de PSC-Units y Comuns.

La tramitación se ha avalado en el pleno de este miércoles tras rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por Vox, con el voto en contra de toda la Cámara excepto el PP y la abstención de AC.

La proposición tiene como objetivo ampliar la oferta de vivienda protegida con medidas urbanísticas que no requieran modificar el planeamiento.

De esta forma permite destinar a vivienda protegida suelos y edificios de oficinas, hoteles y aparcamientos en altura y locales comerciales en planta baja.

Las medidas se apicarían a municipios con demanda residencial fuerte y acreditada o con el mercado de vivienda declarado tenso durante un máximo prorrogable de 4 años, con una calificación de protección pública de vigencia indefinida, y en el caso de las viviendas de alquiler el precio no puede superar el índice de referencia.