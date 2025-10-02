El Parlament suspende el pleno por la interceptación de la Flotilla en Gaza

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya, a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado este jueves suspender el pleno que celebraba esta semana tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla (GSF), en la que viajaba la presidenta parlamentaria de la CUP Pilar Castillejo, por parte del ejército de Israel.

Tras reunirse durante una hora, han logrado este acuerdo con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, y el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana.

Ante la suspensión acordada, la Junta de Portavoces ha propuesto recuperar este pleno en otra fecha, que probablemente tendrá lugar la semana que viene en el marco del Debate de Política General.