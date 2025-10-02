El Parlament pide la liberación de Castillejo (CUP) tras ser interceptada la Flotilla en Gaza

Archivo - La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha pedido este jueves la liberación de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP Pilar Castillejo tras ser detenida en el marco de la interceptación por parte del ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla en Gaza.

El texto de la propuesta de acuerdo acordada reclama que se dé "máxima atención y agilidad diplomática para que sea liberada la representante del pueblo de Catalunya y se garanticen los derechos, la seguridad y la integridad física de la diputada".

Así, expresan su preocupación por la situación de Castillejo así como también por la del resto de ciudadanos "que formaban parte de esta iniciativa de la sociedad civil, pacífica y humanitaria".