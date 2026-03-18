El Parlament tramitará en lectura única la ley sobre las internalizaciones de personal del SEM

Archivo - Votaciones durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha aprobado este miércoles tramitar por el procedimiento de lectura única la proposición de ley para garantizar la subrogación de personal en procesos de internalización del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), con los votos favorables de Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, la abstención de PSC-Units y el PP y el voto contrario de Vox.

Se trata de un texto de ERC y Comuns que establece que los profesionales de emergencias subcontratados internalizados en el SEM se subroguen conservando sus condiciones laborales.

Salvo necesidad objetiva y justificada, el texto prevé que no se puedan cambiar las funciones ni modificar las responsabilidades del personal que se subrogue.

Así, conservarían su categoría profesional, la antigüedad y las condiciones laborales, económicas, funcionales y complementarias que tuvieran los profesionales reconocidas antes de ser internalizados cuando estaban subcontratados para funciones que ejercerán en el SEM.

Aprobada la tramitación por lectura única, se abrirá el proceso de enmiendas, y en una próxima sesión se hará el debate final en el pleno.