El Parlament valida ampliar las concesiones de buses interurbanos para descarbonizar la flota

Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha validado el decreto ley para ampliar las concesiones de las empresas que gestionan servicios de buses interurbanos en Catalunya por un máximo de 6 años más, hasta 2034, con el objetivo de dar tiempo para descarbonizar la flota y ampliar los servicios de transporte por carretera ante el crecimiento de la demanda.

El texto ha recibido el voto favorable de PSC-Units, Junts, ERC y el PP, la abstención de AC y el voto en contra de Vox, Comuns y CUP.

En concreto, el decreto da tres meses a estas empresas para que presenten planes de descarbonización de su flota de vehículos y también medidas para adecuar los sistemas de información a los usuarios sobre las condiciones de prestación del servicio.

El texto fija un plazo de 8 meses para que desplieguen un sistema de información a los usuarios sobre las previsiones de llegadas, ocupación y el posicionamiento de los vehículos.

El decreto considera "indispensable e inaplazable" hacer estas actuaciones teniendo en cuenta el crecimiento de la movilidad interurbana y el trasvase diario de usuarios hacia este modo de transportes tras la crisis del sistema de Rodalies.

ESTADO ACTUAL

Actualmente solo hay 25 vehículos eléctricos de los 1.597 vehículos totales (1,6%) --un 10% si se añaden los vehículos híbridos--, mientras que este decreto prevé que las empresas tomen el compromiso de efectuar de forma progresiva un conjunto de actuaciones para que el 1 de enero de 2029 Catalunya cuente con el 75% de la flota descarbonizada (unos 1.425 buses).

Los contratos actuales, en su mayoría, se adjudicaron durante las décadas de 1960-1970 y finalizan en 2028, por lo que esta ampliación de las concesiones se enmarca en la urgencia de afrontar los retos del sector e iniciar la inversión de forma inmediata, que está estimada en más de 762 millones que asumirán de forma íntegra por las empresas operadoras a cambio de su amortización dentro de los nuevos plazos de contrato.