Parlem cierra 2025 con una facturación de 49,5 millones y pérdidas de 4,5 millones

Archivo - El ceo de Parlem Telecom, Ernest Pérez-Mas - PARLEM TELECOM - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La operadora de telecomunicaciones Parlem Telecom cerró 2025 con unos ingresos consolidados de 49,5 millones de euros (-0,45%), pérdidas de 4,5 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente de 2,8 millones, que supone una descenso del 48,36% respecto al año anterior.

Estos resultados han sido inferiores a las previsiones incluidas en el plan de negocio comunicado el ejercicio anterior, que estimaba unos ingresos de aproximadamente 54 millones de euros y un ebitda de 6 millones de euros como rango medio, según los resultados definitivos de Parlem del ejercicio pasado, auditados por EY y remitidos este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según la compañía, estas desviaciones se explican por la persistencia de un entorno competitivo "especialmente intenso", con impacto directo en los márgenes; el incremento de los costes de captación de clientes, en línea con la dinámica del sector; y la afectación temporal en el foco operativo derivada de los procesos corporativos analizados recientemente que, finalmente, no se han materializado.

En este ejercicio, el Grupo ha priorizado una gestión "más selectiva del crecimiento comercial", ajustando el mix de clientes y canales de captación hacia segmentos con mayor recurrencia, mejor perfil de margen y menor riesgo de abandono.

Los ingresos de telecomunicaciones han crecido un 1% interanual (+0,44 millones de euros) y representan el 92% de los ingresos totales del Grupo, incrementando su peso relativo respecto a 2024, mientras que la división Tech contribuye con el 8% restante.

FONDO DE MANIOBRA NEGOATIVO

Asimismo, el Grupo presenta un fondo de maniobra negativo de 23.566 miles de euros y un patrimonio neto negativo, "derivados principalmente de la reclasificación al pasivo corriente de determinadas deudas financieras por incumplimiento de covenants contractuales, lo que constituye una incertidumbre material sobre la continuidad de las operaciones".

En este contexto, el grupo explica que el Consejo de Administración tiene en marcha un plan de reducción de costes, que ha formalizado en marzo de 2026 un acuerdo con su principal proveedor para ampliar los plazos de pago, y está preparando un plan de reestructuración de la deuda con los acreedores.

El ceo de Parlem, Ernest Pérez-Mas, ha explicado en una carta que 2025 ha sido un año de transición y consolidación operativa: "Orientado a reforzar la calidad de nuestra base de clientes, optimizar los indicadores de recurrencia y adecuar la organización a la siguiente fase de crecimiento del Grupo".

También ha explicado que la base activa de clientes ha continuado creciendo, el ingreso medio se ha mantenido estable en torno a 37 euros y la tasa de abandono ('churn rate') se ha mantenido en niveles estables del 1,86% mensual.