Parlon afirma que se ha trabajado para garantizar la visita del Papa, las PAU y las protestas

Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlon - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado que se ha trabajado intensamente para garantizar el buen funcionamiento de diversos eventos relevantes que confluyen en Catalunya esta semana, como la visita del Papa León XIV, las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y las protestas docentes, informa el Govern en un comunicado este martes.

"Hemos trabajado para que todas estas actividades puedan convivir con normalidad, minimizando las afectaciones sobre la movilidad y garantizando el correcto desarrollo de cada una de ellas", ha dicho este martes en su visita al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Parlon ha subrayado que más de 5.600 agentes de los Mossos d'Esquadra participarán en el dispositivo ALBUS, con una coordinación permanente, unidades especializadas y activación las 24 horas del día.