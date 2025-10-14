Parlon avisa de que el plan de emergencia en el sur de Tarragona se mantiene hasta medianoche

Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlón, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Se coordinarán a 75 voluntarios de Protecció Civil para ayudar en la recuperación

TARRAGONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha avisado de que el plan de emergencia del Inuncat en el sur de Tarragona se mantiene hasta este martes por la medianoche y ha expresado que el fenómeno de la dana Alice está, en sus palabras, en una fase de finalización, ya que no se esperan lluvias torrenciales.

"También para trabajar desde un principio de precaución, el territorio está todavía muy afectado y por tanto hemos pensado que era adecuado", ha dicho sobre mantener hasta medianoche la emergencia tras la reunión del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), donde ha señalado que este martes puede llover por toda Catalunya --sobre todo en el litoral-- pero con una intensidad no torrencial.

Ha asegurado que se va hacia "una situación normalizada" pero ha instado a la precaución, sobre todo en las 4 comarcas que forman Terres de l'Ebre --Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y la Ribera d'Ebre--, a cuya población ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.

Ha afirmado que los trabajos de los equipos de emergencia desplegados en el territorio consistirán en sacar agua de las calles e infraestructuras, como de la C-12, la cual está "impracticable" y ha subrayado que coordinarán a un total de 75 voluntarios de Protecció Civil para ayudar en la recuperación.

Cuanto a la movilidad, ha informado que hay transporte alternativo por carretera al tren entre Tortosa (Tarragona) y Vinarós (Castellón) y que se espera que "hacia el mediodía" se recupere el servicio de tren.