Parlon y Collboni acuerdan "máxima coordinación y firmeza" ante los posibles disturbios este sábado

Collboni y Parlon en la Junta Local de Seguridad de este jueves - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este jueves una sesión extraordinaria de su Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, Jaume Collboni, y la consellera der Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en la que han acordado "máxima coordinación y firmeza" ante los posibles disturbios este sábado.

A la reunión también han asistido el delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando, y representantes de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, indica el consistorio en un comunicado.

Los participantes han reafirmado su "compromiso absoluto" con la convivencia y el orden público ante la posibilidad de que se vuelvan a producir actos de pillaje y saqueos como los del sábado pasado, y han asegurado contundencia.

En concreto, han subrayado que actuarán "con la máxima firmeza" y que darán una respuesta robusta a este fenómeno, y han expresado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la que han pedido responsabilidad y atender a los requerimientos de la policía.

Finalmente, en la línea de lo que han expresado tanto Ayuntamiento como Generalitat tras los disturbios del sábado, han recordado que en el caso de que haya menores involucrados los cuerpos policiales y judiciales pedirán responsabilidades a sus tutores legales, por lo que han apelado a su responsabilidad.