Parlon cuestiona tramitar por urgencia la creación de un cuerpo propio de Protecció Civil

Archivo - La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, durante una comparecencia en el Parlament sobre los disturbios del sábado en Barcelona, a 28 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha cuestionado tramitar por procedimiento de urgencia extraordinaria la proposición de ley que Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado en el Parlament para crear un cuerpo propio de Protecció Civil de la Generalitat.

"¿Ahora debemos tramitar por urgencia la creación del cuerpo operativo de Protecció Civil? Ostras, han estado ustedes años gobernando, ¿eh? Y no se acordaban demasiado de la protección civil", ha afirmado este miércoles en respuesta a una interpelación del diputado de Junts Josep Rius.

Después de que Rius le haya reprochado a Parlon numerosos "incumplimientos" de varias propuestas del Parlament en el debate monográfico sobre emergencias, Parlon ha admitido que, esta medida en concreto, no la han puesto en marcha, pero ha cuestionado que la forma sea tramitando la proposición de ley de forma exprés.

"Decisión toda, colaboración y mano tendida también", ha añadido Parlon, aunque ha afirmado que la creación de un cuerpo propio se podría haber hecho antes, y no se hizo cuando gobernaban otros partidos.

La propuesta que han registrado Junts, ERC, Comuns y CUP pasa por modificar la Ley de Protecció Civil de Catalunya para crear un cuerpo propio que permita reconocer la especificidad de sus profesionales y desarrollar su carrera profesional fuera del cuerpo general de funcionarios de la Generalitat.

EXÁMENES DE CONDUCIR

Rius también ha traído al debate la problemática en Catalunya con las listas de espera para los exámenes del carné de conducir: "Hablamos hoy de casi 90.000 catalanes que han aprobado el examen teórico y que no pueden realizar el examen práctico por falta de examinadores".

Ha criticado que el Govern dijo que pedirían una encomienda de gestión al Gobierno para solucionarlo, pero que no se ha materializado, y Parlon le ha dado la razón: "No le negaré que tenemos una problemática ante la que no hemos logrado encontrar la solución adecuada".

Rius ha dicho que, si el Gobierno quisiera, el próximo martes mismo podría aprobar un decreto arreglando esta situación, a lo que Parlon ha respondido que lo plantearán: "Es un tema que no nos podemos permitir".