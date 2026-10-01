Parlon descarta levantar la acampada en plaza Catalunya de Barcelona: "No se entendería"

Archivo - La consellera de Interior del Govern de Catalunya, Núria Parlon, interviene durante la sesión plenaria ordinaria celebrada en el Palau del Parlament, a 21 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha descartado activar un dispositivo policial para levantar la acampada de manifestantes por la vivienda que desde este martes se lleva a cabo en la plaza Catalunya de Barcelona: "No se entendería".

En una entrevista a 'Rac1' recogida por Europa Press, la consellera ha afirmado que "son respetuosos" con la protesta y ha abogado por respetar dicho derecho, que según ella nace de un problema que golpea al conjunto de la sociedad.

Por otro lado, el Sindicat de Llogateres ha llamado a la ciudadanía a sumarse a la acampada tras la cacerolada prevista para las 20.00 horas de este jueves.