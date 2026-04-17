Parlon destaca el sector del cámping como "un motor fundamental de la economía" de Catalunya

La consellera de Interior Núria Parlon en el segundo congreso de cámpings - FEDERACIÓ CATALANA DE CÀMPINGS

LLEIDA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha destacado el sector del cámping como un "motor fundamental de la economía del país" y ha subrayado el valor del decreto aprobaro a finales de 2025 para mejorar su gestión de riesgos, que ha calificado de una oportunidad para garantizar que sigan siendo un refrente y un pilar económico clave, informa la Federació Catalana de Càmpings en un comunicado.

Lo ha expresado en el cierre del segundo congreso de La Seu d'Urgell (Lleida) bajo el lema 'Natura per gaudir. Seguretat per confiar', donde el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha entregado en la Gala dels Càmpings Catalans diferentes premios para reconocer su labor, entre los cuales se ha distinguido al Grup Sènia y al empresario Tomàs Sentenach por ser referentes en el sector.

Parlon también ha remarcado que la colaboración público-privada es fundamental para "avanzar en la buena dirección" y afrontar con garantías los retos del sector del cámping.