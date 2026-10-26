Parlon exige a las plataformas mensajería masiva el cierre de grupos que "incitan" a la violencia

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en declaraciones a los medios tras la Junta Local de Seguridad de Manresa - EUROPA PRESS

En alerta ante una nueva convocatoria el sábado 31 en Barcelona

MANRESA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha apelado a las plataformas de mensajería masiva que cierren los grupos de los grupos de plataformas de mensajería masiva que "incitan" a los jóvenes a delinquir y a actuar con violencia, tal y como pasó el sábado por la tarde y noche en Barcelona.

En declaraciones a los medios este lunes en Manresa (Barcelona) tras la Junta Local de Seguridad, ha asegurado que "no había otro objetivo que no fuera el caos", después de que los agentes llevaran a cabo diversas identificaciones antes de que los disturbios escalaran con la gravedad que se acabaron efectuando.

Parlon ha afirmado que los investigadores de los Mossos d'Esquadra están trabajando para tratar de identificar a los que están tras estas convocatorias masivas comunicadas por algunas plataformas de mensajería.

De hecho, ha explicado que hay dos plataformas principales que ya anuncian una nueva convocatoria el próximo sábado 31 en Barcelona, pero la consellera ha asegurado que "no se tolerará de ninguna de las formas" y que los Mossos, junto con Guàrdia Urbana y Policías Locales, ya están trabajando para evitarlo.

"Es importantísimo que las familias de los menores sean conscientes de lo que hacen sus hijos cuando salen a pasar la tarde", ha dicho la consellera, que ha abogado por llevar a cabo un trabajo conjunto con las familias de forma transversal para abordar este tipo de fenómenos.

DETENCIONES

Ha recordado que, a pesar de ser menores la mayor parte de ellos, debe caer "todo el peso de la ley" sobre ellos y no ha descartado más detenciones en las próximas horas, si bien ha afirmado que es competencia de Fiscalía de Menores determinar algunas medidas como la prohibición de acercarse a manifestaciones o incluso algunas más severas.

Así, ha pedido "dejar trabajar a la policía" para conocer qué o quién hay detrás de estas convocatorias.