Parlon ve voluntad de desestabilización y caos de los organizadores de los disturbios en Barcelona

Disturbios de este sábado en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

Pedirán judicialmente las identidades de los promotores en redes y no descarta nuevas detenciones

BARCELONA, 26 8EUROPA PRESS)

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha asegurado este lunes que hubo voluntad de desestabilización y caos de los organizadores de los disturbios del sábado en Barcelona y que solicitarán a las plataformas por las que se convocó la manifestación información de las cuentas que promovieron los disturbios.

"No había ninguna manifestación, ninguna organización social o política detrás de ese encuentro desordenado, a priori desordenado, pero sí con una finalidad clara, que era crear una sensación de disturbios continuos, saqueos y robos con fuerza, que es lo que hicieron estas personas", ha dicho en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y Rac1 recogida por Europa Press.

Ha asegurado que pedirán judicialmente la intervención de las identidades detrás de estas plataformas que han alojado los grupos de mensajería masiva que han dado estas "supuestas" instrucciones de crear disturbios y ha calificado los actos de delincuencia.

Ha afirmado que pese a que las convocatorias puedan haber parecido "caóticas y desorganizadas", estas han funcionado de forma organizada durante los desórdenes públicos y altercados que se produjeron.

COMPORTAMIENTO "ANÓMALO"

"Los altercados no tuvieron ninguna finalidad ni de manifestación por el derecho a la educación, ni de manifestación para defender la vivienda, que son las reivindicaciones habituales y legítimas del conjunto de la ciudadanía y de los jóvenes, especialmente en estos últimos días. Nada tiene que ver con manifestación alguna para defender derechos o pedir más políticas públicas", ha dicho.

No ha descartado nuevas detenciones que se sumen a las 128 ya producidas, 73 de ellas de menores, y ha interpelado a las familias de los jóvenes arrestados para evitar más comportamientos delictivos, los cuales asegura que es "anómalo" e intolerable.

CRÍTICAS A FEIJÓO Y ABASCAL

Ha criticado la reacción a los disturbios por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del de Vox, Santiago Abascal, quienes culparon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los altercados.

"Llevo todo el fin de semana escuchando tonterías de personas que quieren gobernar España, tonterías tan grandes, que creo que debemos ser rigurosos y prudentes", ha dicho.