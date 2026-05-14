Parlon, sobre la infiltración de Mossos: "Entiendo que no haya suficiente con pedir disculpas"

Archivo - La consellera de Interior de la Generalitat, Nuria Parlon - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha expresado este jueves que entiende "que no haya suficiente con pedir disculpas" tras la infiltración de dos agentes de la Unidad de Información de Mossos d'Esquadra en una asamblea docente en Barcelona la semana pasada, un hecho que asegura que cuesta de entender.

"No podemos permitirnos que un error en una maniobra operativa que no se decide en el ámbito político provoque desconfianza hacia el trabajo que hace el cuerpo de Mossos d'Esquadra", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha defendido que el cuerpo "necesita" información para valorar riesgos en grandes aglomeraciones, grandes concentraciones, pero debe hacerlo con técnicas que no sean invasivas y que, por tanto, no pongan en conflicto ni generen desconfianza hacia este trabajo.

Por ello, ha asegurado que blindará con cautelas la información que los Mossos puedan obtener, aunque ha dudado que sea la primera vez que se consigue información de formas que considera que la opinión pública no acaba de entender: "Quizás tendremos que mirar si, habitualmente, ésta ha sido una práctica previamente realizada".

Ha reiterado su apoyo al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien asegura que no ha dado la instrucción sobre una maniobra "sin mala fe".

MOSSOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Preguntada por la retirada de algunos centros del plan piloto para introducir la figura de agentes de los Mossos d'Esquadra en centros educativos, ha señalado que "es una lástima" y ha lamentado que es un proyecto que llevaba un año trabajándose con las direcciones territoriales del cuerpo.

Ha criticado que el plan piloto haya salido a la opinión pública por una "filtración", ha defendido el papel de mediación y de prevención de los agentes ante posibles situaciones de conflicto y ha rechazado una supuesta función de represión en las aulas.