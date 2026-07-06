Parlon pide prudencia ante 3 nuevos incendios simultáneos este lunes, que ve con "preocupación"

Uno de los tres incendios simultáneos de este lunes por la tarde en Catalunya - BOMBERS

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha pedidoprudencia a la población ante los 3 incendios simultáneos en Sentmenat (Barcelona), en Artesa de Segre (Lleida) y en la comarca del Anoia, entre las poblaciones de Carme y la Pobla de Claramunt (Barcelona).

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación desde el centro de mando único activado por los Bombers de la Generalitat en su complejo central en Bellaterra, en las que ha explicado que ven con "preocupación" los 3 incendios, especialmente, el de Sentmenat.

"Lo que hemos hecho es emitir unas órdenes de confinamiento, que es la herramienta con la que los bomberos trabajan para proteger la población", y ha detallado que el fuego en Sentmenat, que ocupa entre 30 y 40 hectáreas, tiene un potencial de más de 2.000 hectáreas.

Respecto al incendio en la comarca del Anoia, donde también se ha ordenado el confinamiento de diversos municipios, ha resaltado que la mayor preocupación es que "salte de la C-15", mientras que ha cifrado en 500 hectáreas el potencial del incendio en Artesa de Segre.

La consellera ha remarcado que estos 3 incendios llegan "después de un incendio muy complicado durante el fin de semana", en referencia al de la Bisbal d'Empordà (Girona), y pedido calma y confianza en los equipos de bomberos y de Protecció Civil.