Parlon prevé una campaña de incendios que "dará trabajo" con fuegos no únicamente forestales

Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlon - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado este martes que se prevé una campaña clásica de incendios para este verano, la cual "dará trabajo" y ha resaltado que no se producirán únicamente incendios forestales, sino también vinculados con la actividad agrícola.

Ha explicado que esta primavera ha llovido, hecho que provoca nueva vegetación y "mucho material fósil en los bosques", por lo que la combustión de la nueva vegetación es un riesgo añadido a la campaña habitual, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Por ello, ha remarcado la importancia de la gestión forestal tanto en la limpieza de los bosques como en hacer un "mosaico" de cortafuegos mediante la diversidad del paisaje (campos de viñas o zonas dedicadas a la ganadería intensiva o de diferentes actividades económicas) para hacer el campo más resiliente.

MUERTES POR TIROTEOS

Preguntada por los 6 muertos por tiroteos en Catalunya este 2026, Parlon ha expresado que los delitos vinculados a las armas de fuego y a la actividad del narcotráfico están generando a los cuerpos de seguridad "mucho más trabajo del que esperábamos".

Considera "muy importante" que estructuras criminales no se consoliden en Catalunya y ha asegurado que se necesita mejorar la coordinación internacional para combatirlas.

También ha apuntado que se requiere "más especialización" de la policía catalana y que estos actos perjudican a la confianza en la percepción de seguridad de la ciudadanía.

MOSSOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Preguntada por el estado del plan piloto para introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en los centros educativos, Parlon ha señalado que ha entrado en un estado de "parálisis" por las reivindicaciones del sector educativo y ha lamentado que la propuesta aflorara en un momento que tacha de inoportuno.

"Tenemos que ver si realmente lo vamos a reanudar en un futuro cuando ya se haya resuelto el conflicto, ver si tiene sentido hacerlo. Nosotros creemos que sí", ha dicho.

Sobre la infiltración de dos agentes del cuerpo en una asamblea de docentes, ha explicado que se ha abierto una investigación reservada de forma interna para "ordenar" la información vinculada a la toma de decisión sobre la infiltración y que se está presentando toda la información requerida en el procedimiento contencioso-administrativo impulsado por sindicatos de docentes.