Parlon rechaza que haya barrios en Catalunya en los que no se puede salir a la calle: "Es mentira"

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha rechazado este miércoles que haya barrios en Catalunya en los que la gente no puede salir a la calle debido a la delincuencia: "Es mentira".

Lo ha dicho en el marco de la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, después que el portavoz del PP en la Cámara, Juan Fernández, le haya preguntado: "¿Qué va a hacer este Govern para garantizar que los catalanes puedan salir seguros a las calles de sus pueblos y ciudades?"

Parlon ha reprochado a Fernández que, con su pregunta, "echa por tierra" el trabajo que hacen los Mossos d'Esquadra, el Govern, los alcaldes, los concejales de Seguridad Ciudadana, las policías locales y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en Catalunya.

"Pregunte a sus alcaldes. No es verdad. No le negaré que hay delincuencia en Catalunya, no le negaré los datos que lo demuestran", ha añadido.

Sin embargo, la consellera ha apuntado que estos datos de delincuencia "se están reduciendo tímidamente", y lo ha explicado por la labor que desempeñan Mossos, las policías locales y los cargos electos.