Parlon reivindica que habrá un "incremento medio de 1.500 nuevos agentes" de Mossos por año

Afirma que Catalunya es "un país razonablemente seguro"

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha reivindicado que habrá un "incremento medio de 1.500 nuevos agentes" de Mossos d'Esquadra por año.

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación en el Parlament este miércoles por parte del diputado del PP Alberto Villagrasa, que ha preguntado a la consellera por la "situación de inseguridad que se vive en Catalunya".

Parlon ha afirmado que el plan estratégico de Mossos d'Esquadra contempla un crecimiento de plantilla del 44% en investigación básica y 52% en investigación avanzada, además del refuerzo en las unidades de tránsito porque, dice, hay "más vulnerabilidad en las carreteras".

Ha explicado que se pactó con el Govern anterior llegar a los 22.000 agentes de Mossos y que ahora el objetivo es alcanzar los 25.000: "Esto es un esfuerzo. No lo fabricamos, es un esfuerzo de país", ha subrayado.

En respuesta a Villagrasa, que ha citado varios casos de delincuencia, Parlon ha asegurado que Catalunya es "un país razonablemente seguro", y ha apuntado que la distorsión de la realidad puede llevar a conclusiones, a su parecer, erróneas.

Además, ha destacado que hay mejoras en las cifras delincuenciales: "Yo creo que se deben tener presentes, porque pueden ser tímidas, pero detrás hay mucho esfuerzo", ha expresado.

CURVA DELINCUENCIAL Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

La consellera ha citado dos objetivos principales en materia de seguridad que son, a su parecer, el descenso de la curva delincuencial y reducir la sensación de inseguridad entre la población

Para ello, ha dicho, hacen falta "más efectivos para hacer más proximidad" y para mejorar la percepción de seguridad ha mencionado la necesidad, según ella, de más política preventiva.

COMITÉ DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

También ha remarcado la creación del Comité de Justicia y Seguridad como "una herramienta estratégica que permite desplegar y trabajar conjuntamente con la conselleria de Justicia" para disuadir de la comisión de delitos y para ganar eficacia y conseguir condenas para los multirreincidentes.

Ha defendido que se está haciendo un trabajo que "empezará a dar sus resultados", aunque, asegura, requiere de tiempo y de complicidad.