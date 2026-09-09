Parlon sobre Trapero: "Me hubiera gustado que acabara el mandato pero no entraré en especulaciones"

El nuevo director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha trasladado al exdirector general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, toda su gratitud y reconocimiento tras anunciar su dimisión por decisión propia, aunque ha optado por no hacer autocrítica de las relaciones personales: "Me hubiera gustado que acabara el mandato, pero no entraré en especulaciones".

Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles desde el Palau de la Generalitat acompañada del nuevo director de la policía, Ferran López, y de la nueva comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, que sustituirá por jubilación a Miquel Esquius.

"Valoro que el trabajo que se ha realizado hasta ahora es adecuado, no haré autocrítica de las relaciones personales, no en todo podemos estar de acuerdo con nuestros compañeros de trabajo. Se ha hecho un buen trabajo", ha dicho en referencia a Trapero.

Parlon ha explicado que Trapero le comunicó esta decisión a finales de agosto y ha decidido hacerla pública este miércoles aprovechando que Esquius también deja el cargo por jubilación: "Hemos comunicado los cambios a la vez".

Al preguntársele por los motivos de la dimisión de Trapero, la consellera ha evitado entrar en un terreno pantanoso, según ella, y ha subrayado que el exdirector general ha hecho un buen trabajo desde que fue nombrado en 2024.

"Yo no he perdido la confianza con Trapero", ha expresado Parlon, que también ha asegurado que el exdirector tenía la plena confianza del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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