Parlon ve en el nuevo Parque de Bomberos Voluntarios de Seròs (Lleida) un "símbolo de resiliencia"

Inauguración del nuevo Parque de bomberos voluntarios de Seròs (Lleida) - DEPARTAMENT DE INTERIOR

LLEIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha inaugurado este sábado el nuevo Parque de Bomberos Voluntarios de Seròs (Lleida), que ha destacado como "símbolo de resiliencia" del municipio y de la fortaleza del sistema de prevención de incendios.

Parlon ha estado acompañada por la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Tamara García; el inspector jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell; el subdirector general técnico del cuerpo, Francesc Boya; la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil; el jefe de la Región de Emergencias de Lleida, Joan Josep Bellostas, y el alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ha informado el Govern en un comunicado.

Parlon ha destacado que este el "primer parque" que se construye con un sistema modular y prefabricado, un modelo que permitirá avanzar más rápidamente en la construcción de nuevos equipamientos y garantizar su durabilidad y calidad.

La consellera ha puesto en valor la implicación y el compromiso de los bomberos voluntarios como "pieza clave" del país.

Por otra parte, ha subrayado el compromiso del Govern para continuar trabajando en una estrategia integral de prevención y extinción de incendios, porque asegura que la respuesta no pasa solo por disponer de más medios y tecnología "sino también por reforzar la prevención y la gestión forestal".

Por su parte, Bellostas también ha puesto en valor "la dedicación, el esfuerzo y el compromiso" de todas las personas que forman parte del servicio de bomberos voluntarios.

ESTRUCTURA MODULAR

La construcción de este parque era una "reivindicación histórica" de los bomberos de Seròs, que hasta ahora estaban instalados en una nave propiedad del Ayuntamiento, después de que el edificio del antiguo parque se clausurara por patologías estructurales.

Este es el "primer" parque de Bombers de la Generalitat construido con una estructura modular, con 15 módulos paralelepípedos tridimensionales prefabricados de hormigón armado que se fueron acoplando en paralelo o uno encima del otro, según el diseño del recinto.

El resultado es un edificio de planta baja y planta piso con cocheras de 3 crujías y espacio para acoger hasta 6 vehículos de Bombers, con una superficie útil de 832 m2.

Dispone de vestuarios inclusivos, dependencias de guardia, sala de control, 4 habitaciones dobles, aula de formación, un despacho para el jefe del parque, cocina, comedor, gimnasio y servicios higiénicos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los edificios contruidos con este sistema cumplen los estándares de eficiencia energética más eficientes en cuanto al aislamiento térmico y energías renovables, y en la cubierta del parque se ha instalado un sistema de placas fotovoltaicas, además de contar con un sistema de aerotermia de alta eficiencia por refrigeración y generación de agua caliente sanitaria.

Este sistema constructivo es más económico y recorta el tiempo necesario para completar la obra, de manera que desde que se empiezan a hacer los fundamentos hasta que el edificio ya puede ser ocupado pasan aproximadamente 11 meses.