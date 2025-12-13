Parlon visita en Banyoles (Girona) el vehículo itinerante 'El Pla de Govern en el Territori'

GIRONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha visitado este sábado en Banyoles (Girona) el vehículo informativo itinerante 'El Pla de Govern en el Territori', que acerca a la gente la acción del Ejecutivo explicando qué hace en cada lugar, comarca a comarca.

Junto al delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart, Parlon ha dicho que la Generalitat "quiere estar cerca de la ciudadanía para explicar cómo se está transformando el país y las prioridades territoriales", informa el Departament en un comunicado.

Entre las acciones previstas en el Pla de l'Estany destacan ampliar la comisaría de Mossos de Banyoles; potenciar el Centre de Tecnificació de Rem de Banyoles e impulsar las competiciones internacionales de esta disciplina; ampliar la Escola Bora Gran de Serinyà; obras en el Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany; y desplegar 12 kilómetros de la red de fibra óptica pública, que se añadirán a los 60 completados hasta ahora.