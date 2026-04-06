El paro baja en 3.777 personas en marzo en Catalunya (-1,15%), hasta los 323.476 parados

Archivo - Un repartidor con una carretilla, a 10 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paró bajó en 3.777 personas en marzo en Catalunya (-1,15%), tras subir un 0,63% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en 323.476.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 8.289 personas respecto al mismo mes de hace un año (-2,50%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados bajó en 22.934 personas en marzo (-0,94%), situándose en 2,419 millones.

Por sexos, en Catalunya, las mujeres representaron el 58% de los parados, con 187.378 desempleadas, y los hombres, el 42%, con 136.098.

Andalucía fue la comunidad autónoma donde más bajó el paro en términos absolutos (-8.836), seguida de Catalunya y de la Comunidad Valenciana (-2.467), mientras Canarias lidera la subida (+843).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 0,72% en Barcelona, un 2,98% en Girona, un 1,38% en Lleida y un 2,43% en Tarragona.

A nivel interanual, bajó un 1,83% en Barcelona, un 6,22% en Girona, un 2,62% en Lleida y un 3,79% en Tarragona.

POR COLECTIVOS

La bajada del paro estuvo impulsada principalmente por el sector servicios (-2.739), seguida de la construcción (-754) y la industria (-273), mientras subió en la agricultura (+29).

Asimismo, hay 40 parados menos que no tenían trabajo anteriormente.

CONTRATOS

En marzo se registraron 217.315 contratos en Catalunya, de los cuales 96.571 indefinidos y 120.774 temporales, y hubo 30.181 contratos más que en febrero (+16,13%) y 15.627 más que hace un año (+7,75%).

De esta forma, los contratos indefinidos representan el 44% del total, y los temporales, el 56%.