El paro baja en 5.293 personas en septiembre en Catalunya, hasta los 322.072 parados

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en Catalunya en 5.293 personas en septiembre (-1,62%) respecto a agosto, tras aumentar un 2,49% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 322.072.

Según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 9.858 personas respecto al mismo mes de hace un año (-2,97%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 4.846 personas en septiembre (-0,20%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,421 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 58,07% de los parados en Catalunya, con un total de 187.021 desempleadas, mientras que los hombres supusieron el 41,93%, con 135.051.

El paro registrado en septiembre bajó en nueve comunidades autónomas, produciéndose las mayores caídas en cifras absolutas en Catalunya (-5.293), Canarias (-4.842) y Comunidad Valenciana (-2.739).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 1,95% en Barcelona, un 1,20% en Lleida, un 0,51% en Tarragona y un 0,46% en Girona.

A nivel interanual, bajó un 5,17% en Girona, un 4,87% en Lleida, un 3,66% en Tarragona y un 2,47% en Barcelona.

POR COLECTIVOS

La bajada del paro en septiembre en Catalunya estuvo impulsada por los servicios, con 5.387 parados menos, seguidos por el sector de la construcción (-542) y la industria (-363).

Por otro lado, hay 898 parados más entre los que no tenían empleo anteriormente y 101 más en el sector de la agricultura.

MÁS CONTRATOS QUE EN AGOSTO

En septiembre se registraron 237.111 contratos en Catalunya, de los cuales 109.047 fueron indefinidos y 128.064 temporales, y hubo 77.067 contratos más que en agosto (+48,15%) y 18.961 contratos más que hace un año (+8,69%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 45,99% del total de los registrados y los contratos temporales, el 54,01%.