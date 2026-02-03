El paro sube en 1.978 personas en enero en Catalunya, hasta los 325.214 parados

Archivo - Una cocinera en un restaurante en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro sube en 1.978 personas en enero en Catalunya (+0,61%), tras subir un 0,58% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 325.214.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 11.425 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,39%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 30.392 personas en enero (+1,26%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,439 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 57,96% de los parados, con 188.509 desempleadas, y los hombres representaron el 42,03%, con 136.705.

Andalucía es la comunidad autónoma donde más aumentó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (+8.046), seguida de la Comunidad de Madrid (+3.659), Galicia (+3.113), Castilla La Mancha (2.715) y Catalunya en quinta posición, mientras que Islas Baleares lideró la bajada (-1.260).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 1,23% en Tarragona, un 1,14% en Girona, un 0,48% en Lleida y un 0,46% en Barcelona.

A nivel interanual, bajó un 5,07% en Girona, un 4,62% en Lleida, un 3,15% en Barcelona y un 3,13% en Tarragona.

POR COLECTIVOS

La subida del paro estuvo marcada por el sector servicios, con 2.637 parados más, mientras que bajó en los sectores de la construcción (-338), industrial (-151) y agrícola (-59).

Asimismo, hay 111 parados menos entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MÁS CONTRATOS QUE EN DICIEMBRE

En enero se registraron 189.227 contratos en Catalunya, de los cuales 78.865 fueron indefinidos y 110.362 temporales, y hubo 4.764 contratos más que en diciembre (+2,58%) y 5.695 menos que hace un año (-2,92%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 41,6% del total y los contratos temporales, el 58,3%.