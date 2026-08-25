El parque del Garraf (Barcelona) hace un llamamiento a aficionados para observar aves rapaces

Archivo - Seguimiento de aves en el parque del Garraf de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parque del Garraf, gestionado por la Diputación de Barcelona, ha hecho un llamamiento a personas voluntarias con conocimientos sobre aves para que participen en el seguimiento de las aves rapaces que sobrevuelan el macizo durante su migración postnupcial.

La iniciativa empezará el 30 de agosto, con un taller de bienvenida en el propio parque, en el que se explicará la metodología utilizada para hacer el seguimiento, que se hará del 1 de septiembre al 15 de octubre, explica la Diputación en un comunicado.

Las personas interesadas, preferiblemente con conocimientos sobre identificación de aves, deben ponerse en contacto con la oficina del parque del Garraf en el teléfono 690 045 560, donde recibirán más información y se coordinará su participación en el proyecto.