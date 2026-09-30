El parque del Port de Tarragona, finalista de los ESPO Award 2026 en la integración social

Imagen del Parc del Port, en Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La European Sea Ports Organisation (ESPO) ha seleccionado el Parc del Port del Port de Tarragona como una de los 4 proyectos finalistas de los ESPO Award 2026 en la categoría de integración social, informa en un comunicado la entidad portuaria este miércoles.

Se reconoce a las autoridades portuarias que llevan a cabo infraestructuras y espacios capaces de responder a la operativa portuaria primaria, a la vez que generar oportunidades de uso y de integración para la ciudadanía.

Según el Port de Tarragona, el Parc del Port se fundamenta en las bases del urbanismo sostenible, que promueve la creación de entornos verdes resilientes e intergeneracionales, y ha supuesto la creación de una zona de bajas emisiones prioritaria para viandantes y ciclistas en el entorno del puerto.

Con este proyecto, las zonas verdes alrededor del puerto han crecido un 65%, hasta 11.500 metros cuadrados, con un total de 200 nuevos árboles y 14.500 elementos vegetales, y ha implicado también la instalación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, un área de juegos infantiles y otro de calistenia, múltiples zonas de bancos y un trazado de senderos.

El próximo 10 de noviembre una delegación del Port de Tarragona acudirá a Bruselas para defender ante el jurado la candidatura en la categoría, en la que compite contra otros 3 proyectos de los puertos de Cork y Dublín (Irlanda) y Reykjavík (Islandia).