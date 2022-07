Passenger actuará en Barcelona y Madrid este agosto

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor Mike Rosenberg, conocido como Passenger, regresará a España este agosto con conciertos el 30 de agosto en la sala Razzmatazz de Barcelona y el miércoles 31 en La Riviera de Madrid.

Presentará su último disco 'Birds That Flew And Ships That Sailed' así como las canciones "más emblemáticas" de su repertorio folk-pop, ha informado la promotora Doctor Music en un comunicado este jueves.

El nuevo álbum del británico incluye canciones como 'Blink Of An Eye' y 'Chasing Gold', entre otras, y las entradas están a la venta en doctormusic.com y entradas.com.