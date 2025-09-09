La patronal Cecot presenta su servicio HelpEmpresa a representantes de Macedonia y Grecia

Archivo - Logo de Cecot - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha presentado el servicio HelpEmpresa en representantes de la Región de Macedonia Central y de la agencia griega Anatoliki en el marco del proyecto europeo PROACTsme.

Según ha informado este martes en un comunicado, el encuentro ha servido para compartir buenas prácticas y explorar la posible aplicación del modelo catalán en Grecia.

El programa, que ya ha asesorado a más de 1.200 pymes catalanas, ha sido valorado como una buena práctica europea en la prevención de la insolvencia, por lo que se plantea como modelo a replicar en otros países.

PROACTsme es un proyecto cofinanciado por los fondos Interreg de la Unión Europea, en el que participan Catalunya, Macedonia Central, Mazovia (Polonia), More og Romsdal (Noruega) y Lituania, con el apoyo de la Universidad de Limerick (Irlanda).

Está diseñado con el objetivo de que diferentes regiones europeas trabajen conjuntamente para captar cuáles son los servicios que, de forma proactiva, las instituciones públicas pueden ofrecer a las pymes.