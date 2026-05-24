Patxi López (PSOE) defiende a Zapatero y pide "pruebas" y garantizar la presunción de inocencia

El portavoz del PSOE, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este domingo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación dentro de la presunta trama del 'caso Plus Ultra', y ha pedido "pruebas y que se garantice la presunción de inocencia" del dirigente socialista.

En declaraciones a los medios antes de participar en la Festa de la Rosa en Granollers (Barcelona), ha lamentado que se conoce "como una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en cinco años prácticamente con Zapatero".

Ha afirmado que, por otra parte, hay "otro mundo en el que el Gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente", y ha dicho que el PSOE afronta las elecciones municipales del próximo año con muchas ganas.