Las PAU de Inglés incluyen un 'writing' sobre el estrés y la ansiedad adolescente

Alumnos antes de comenzar el primer examen de las PAU 2026 en la UPF Ciutadella, este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El examen de Inglés en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya ha incluido un 'writing' --ejercicio escrito-- sobre el estrés y la ansiedad adolescente, entre los ejercicios de la prueba.

En el examen de este martes, consultado por Europa Press, se ha preguntado sobre un texto acerca del umami y un 'listening' acerca de la música australiana Gotcha.

Finalmente, en el 'writing' los alumnos han tenido la opción de escribir sobre el estrés y la ansiedad adolescente o un texto formal dirigido al coordinador de un 'workshop' internacional sobre cocina saludable.

En la prueba de lengua extranjera, el inglés ha sido la lengua escogida mayoritariamente por los estudiantes, con un 98,76% (34.629 estudiantes), seguido del francés con un 0,92% (324), el alemán con un 0,21% (75) y el italiano con el 0,1% (36).

DOS PRUEBAS PILOTO

Este año, las PAU pondrán en práctica dos pruebas piloto: una en el ámbito de la digitalización en los trámites de acceso, y otra para detectar dispositivos electrónicos para "garantizar la equidad y la igualdad de condiciones durante la realización de las pruebas".

La primera prueba piloto será en 19 institutos para que los estudiantes puedan hacer los trámites relaciones con el acceso a la universidad mediante el IdCAT Mòbil, sin necesidad de tener que acceder cada vez con un usuario y una contraseña determinados.

La previsión es que la utilización del sistema de identificación digital se haga extensiva a todos los estudiantes progresivamente los próximos años; y, por otra parte, se implementará una prueba piloto aleatoria con detectores de aparatos digitales de comunicación (móviles, relojes inteligentes, bolígrafos digitales, entre otros).

El incumplimiento de la norma de no utilizar estos dispositivos o por copia en los exámenes comportará la expulsión inmediata del estudiante del aula, la calificación de 0 en ese examen y la posible imposición de sanciones por parte de la comisión organizadora de las PAU, quien puede decidir anular la totalidad de las PAU al estudiante.