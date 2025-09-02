Las PAU de septiembre empiezan este miércoles en Catalunya con 8.237 estudiantes matriculados

Archivo - Reparto de exámenes durante el primer día de las PAU en Cataluña, a 11 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Las PAU de Cataluña comienzan hoy y se alargarán hasta el próximo 13 de junio en un año marcado por la penalización por fa - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria extraordinaria de septiembre de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) empiezan este miércoles en Catalunya con 8.237 estudiantes matriculados.

Estas pruebas se llevarán a cabo desde este miércoles 3 de septiembre hasta el viernes día 5, con 22 tribunales repartidos por todo el territorio, informa en un comunicado este martes la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat.

4.482 estudiantes harán las pruebas en Barcelona; 1.716 las harán en Bellaterra (Barcelona); 836 en Tarragona; 662 en Girona, y 541 estudiantes en Lleida.

Las cifras de este año representan un incremento de 562 estudiantes respecto a los 7.657 que realizaron las pruebas el año pasado, consolidando, según Universidades una "tendencia al alza" ya registrada en ediciones anteriores.

Respecto al total de estudiantes, 7.098 son estudiantes de Bachillerato, respecto a 1.139 que provienen de los Ciclos Formativos de Grado Superior y, en conjunto, 4.441 estudiantes harán solo exámenes de la fase de admisión.

Los estudiantes pueden consultar todos los horarios en la web del Canal Universitats y podrán conocer sus resultados a partir del 16 de septiembre en el Portal de acceso a la universidad.