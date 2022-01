El PDeCAT avisa de que no aceptarán diluirse en Centrem para que sea viable

Convocan una ejecutiva extraordinaria el miércoles para decidir su voto en la reforma laboral

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto del PDeCAT, Marc Solsona, ha avisado este lunes de que no aceptarán diluirse en Centrem, la nueva formación que encabeza la exsecretaria general del partido Àngels Chacón, para que sea viable, y que se les debe reconocer como actor si quieren que formen parte de este espacio.

"No hay el objetivo de diluirse. No hemos aceptado con Junts ni con Centrem que, para que los proyectos tengan vida, esto pase por la disolución del PDeCAT", ha recalcado en rueda de prensa telemática, y considera que lo importante es que se signifique lo que representa su partido.

Según Solsona, están dispuestos a hablar "con todo el mundo, con ganas de suma y no de excluir, con cualquier formación política que entienda que el PDeCAT tiene algo que decir", y ha defendido que su función es llevar la voz de la formación en todas las mesas y que se les reconozca como actor.

"El PDeCAT tiene su modelo de país y se pueden encontrar matices, pero no se puede cambiar nuestra posición en el eje nacional", ha avisado también Solsona, quien sí ha explicado que dan libertad a sus militantes para que los que quieran se sumen a Centrem, aunque como partido no han dado una instrucción o derivada al respecto.

APOYO A LOS JJ.OO. DE INVIERNO

Por otra parte, ha manifestado su apoyo explícito a la candidatura y organización de los Juegos Olímpicos de Inverno en 2030 en Catalunya, por lo que ha criticado "el desgobierno que ha habido a la hora de tomar decisiones con firmeza" en este ámbito.

"Hay que hacer una apuesta decidida por los Juegos, y no derivar una decisión política y la estrategia a una consulta, que es excluyente y parcial, y fruto de unos acuerdos con la CUP, que luego no cumple", ha apuntado Solsona, que ha advertido de la importancia de que no haya dudas en el posicionamiento del Govern para no salir perjudicados, ha dicho.

También ha expresado su apoyo a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y que en el ejercicio de sus funciones mantenga "con firmeza" el acta del diputado de la CUP Pau Juvillà, tal y como reivindicaron en su momento con el escaño del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra.

"Es un escándalo la injerencia de la JEC en la política catalana en términos de negación de la voluntad de la soberanía popular", ha sostenido.

REFORMA LABORAL

Sobre si el PDeCAT votará a favor de la reforma laboral, Solsona ha explicado que aún no han tomado una decisión al respecto, y que el miércoles han convocado una ejecutiva extraordinaria para fijar su posición.

A su juicio, hay que resolver cuestiones vinculadas con la temporalidad y el concepto salarial, y tras opinar que la reforma laboral no es una derogación, ha asegurado que quieren "proteger y mejorar la autonomía y la capacidad de Catalunya" en este ámbito.