El PDeCAT ve "acertada" la presencia de Aragonès en la Conferencia de Presidentes

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PDeCAT, Genís Boadella, ha calificado este lunes de "acertada" la presencia del presidente del Govern, Pere Aragonès, en la Conferencia de Presidentes autonómicos de este domingo en la isla de La Palma, dada la situación por la guerra en Ucrania.

"En la apuesta por el diálogo y la negociación, no nos debería extrañar que, en una situación totalmente excepcional como esta, el presidente Aragonès asista a la Conferencia de Presidentes", ha destacado Boadella en rueda de prensa, en la que ha enmarcado la asistencia de Aragonès en una escenario excepcional.

Boadella ha valorado positivamente que se abran líneas de financiación específicas para la acogida de refugiados, y ha defendido que la situación derivada de la guerra en Ucrania requiere de "medidas estructurales, más allá de pequeños parches, como ha sido durante la pandemia" de Covid-19.

Ha recordado que se cumplen dos años del anuncio del primer estado de alarma por la pandemia, durante los que cree que se han tomado decisiones improvisadas en lugar de medidas estructurales: "Algunas de estas medidas han acabando siendo impracticables o prácticamente ridículas".

PRECIO DEL ALQUILER

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara parcialmente la ley para regular los precios de alquiler en Catalunya, Boadella ha recordado que el PDeCAT se opuso a esta medida porque considera que la mejora del acceso a la vivienda debe centrarse en la ampliación del parque público y en incentivos para que pequeños propietarios alquilen sus viviendas.

Considera que la regulación de los precios de alquiler no es la vía adecuada para facilitar el acceso a la vivienda, y ha señalado que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avisó de que varios artículos de la norma eran inconstitucionales pero se siguió tramitando, cuando "ejercer el autogobierno y creerse un Estado también es creer en las propias instituciones".

Preguntado por el hecho de que el partido encabezado por la exconsellera y exsecretaria general del PDeCAT Àngels Chacón, Centrem, no celebrara el sábado su congreso constituyente como estaba previsto, Boadella ha replicado que no le corresponde a él dar respuestas --miembros del PDeCAT se han adherido a Centrem, pero no el PDeCAT como tal--.