El PE acepta delegar el voto al final del embarazo y tras dar a luz, vigente en Catalunya desde 2006

Dolors Camats fue "la primera parlamentaria de todo el Estado" en ejercerlo

BRUSELAS/BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una reforma para que las eurodiputadas en el último trimestre de embarazo o que hayan dado a luz recientemente no pierdan su derecho a voto si no pueden asistir a una sesión plenaria, sino que puedan delegarlo a otro miembro de la Cámara, un derecho vigente en Catalunya desde 2006.

Se trata de una enmienda específica a la ley electoral europea para introducir una "excepción claramente definida" al marco actual que establece que en las sesiones plenarias sólo se puede votar en persona, ha aclarado la institución en un comunicado.

Esta revisión, promovida por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se ajustará únicamente al caso de las mujeres que no puedan desplazarse al pleno en el último trimestre de embarazo o durante los primeros seis meses tras haber dado a luz y no a otros casos de ausencia.

La propia Metsola ha celebrado en un mensaje difundido en sus redes sociales que el cambio "supondrá un gran avance en la modernización de la Eurocámara" y "facilitará la participación de las madres en la política".

DESDE 2006 EN EL PARLAMENT

El Parlament modificó en 2006 su reglamento para permitir que "las diputadas que, con motivo de una baja por maternidad, no puedan cumplir el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno pueden delegar el voto en otro diputado o diputada".

La primera diputada que hizo uso de este derecho fue Dolors Camats, de ICV-EUiA, el 19 de diciembre de 2007, tras haber sido madre a finales de ese noviembre, y Rocío Martínez-Sampere (PSC) fue la segunda.

Se convirtió en "la primera parlamentaria de todo el Estado" en hacerlo porque en ese momento, ni el Congreso de los Diputados ni el Senado lo permitían, como tampoco el resto de cámaras autonómicas.

AMPLIO APOYO EN EL PE

El ponente del informe adoptado por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), el socialista Juan Fernando López Aguilar, destacó cuando la enmienda superó el voto en comisión parlamentaria que el cambio "refuerza la representación democrática y garantiza que las voces de la ciudadanía sigan siendo escuchadas durante los meses previos y posteriores al nacimiento".

Tras el apoyo por amplia mayoría del pleno (con 605 votos a favor, 30 en contra y cinco abstenciones), queda aún que la reforma reciba el visto bueno por unanimidad de los gobiernos. Si el Consejo optara por introducir alguna otra modificación a la propuesta, la iniciativa tendré que volver a superar el voto de la Eurocámara.