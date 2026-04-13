El pederasta del Raval de Barcelona acepta 83 años por violar a una menor bajo control de la Dgaia

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presunto líder de una red de pederastia en el barrio del Raval de Barcelona ha aceptado este lunes 83 años de prisión por agredir sexualmente y elaborar pornografía infantil utilizando a una menor especialmente vulnerable, cuya guarda administrativa correspondía a la Direcció General d'Atenció a la Infancia i la Adolescència (Dgaia), según la sentencia de conformidad consultada por Europa Press.

Ha sido condenado como autor de delitos de acoso a menor de 16 años por medio de tecnologías de la información, de exhibición obscena ante menor de edad y de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal por vía vaginal, anal y bucal, con el subtipo agravado de participación de dos o más personas o de situación de especial vulnerabilidad de la víctima.

Asimismo, ha sido condenado por 6 delitos de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal por vía vaginal, concurriendo el subtipo agravado de situación de especial vulnerabilidad de la víctima, por agresión sexual a menor de 16 años, y por delito continuado de utilización de menor de edad para la elaboración de pornografía infantil, así como por su distribución.

Este lunes se ha celebrado la conformidad en la sección 2 de la Audiencia Provincial de Barcelona y la Fiscalía pedía inicialmente 107 años de prisión.

El pederasta se enfrenta a otros dos juicios por presuntas agresiones sexuales a otros menores en el piso del Raval, donde también gravaba las acciones sexuales y difundía las imágenes.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)