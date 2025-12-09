Pediatra defiende pedir a las tecnológicas que demuestren que sus productos "no son dañinos"

La pediatra especializada en salud digital María Angustias Salmerón. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pediatra especializada en salud digital María Angustias Salmerón ha defendido legislar con medidas como las que se usan en la industria farmacéutica, en la que se debe demostrar que los productos que saca al mercado las empresas "no son dañinos".

Lo ha dicho en una entrevista de Fundación La Caixa a raíz de su participación en un debate sobre bienestar digital y menores que se celebró en el Palau Macaya de Barcelona, ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

"A la sociedad en general le pediría que sea consciente de su tiempo de consumo, de a qué cosas pone atención. Yo no soy antipantallas, pero creo que el desarrollo de la tecnología de un tiempo a esta parte nos está dando herramientas que pueden ser peligrosas. Por eso pediría a las empresas tecnológicas que desarrollen sistemas adecuados a lo que el ser humano necesita y, sobre todo, que sean protectores con los niños", ha asegurado.

EFECTOS EN LA SALUD

Salmerón ha señalado que la pandemia marcó "un punto de inflexión muy claro" en la adolescencia y en toda la población y, aunque apunta que sería simplista atribuir el cambio a una única causa, nota más crispación y enervamiento entre la población, e insiste que los niños absorben lo que ven en su entorno cercano y en la calle.

Los signos de que un adolescente está haciendo un mal uso de la tecnología son "diversos", e incluyen aumentos rápidos de miopía y estrabismo, afectaciones del sueño y alteraciones en hábitos como el ejercicio físico y la alimentación.

Además, alerta de que los niños consumen pornografía "a edades muy tempranas" y tienen comportamientos que no son propios de su edad, adolescentes con conductas muy violentas y adicciones varias, como la que niñas de 8 años tienen a los cosméticos, llamada 'cosmeticorexia'.

RECUPERAR EL ORDENADOR DE SOBREMESA

A diferencia de la aparición de la televisión, en los años 50, las nuevas tecnologías pueden ser usadas en cualquier lugar: "Cuando el televisor estaba en una sala concreta de la casa, el tiempo delante de él era menor. Por eso muchos pediatras insistimos en recuperar el ordenador de sobremesa: es menos probable que un niño lo use sin la supervisión de sus padres".

Aún así, Salmerón remarca que los estímulos y juegos reales permiten desarrollar muchas más habilidades que las del mundo digital, y que según la Asociación Española de Pediatría "no existe un tiempo seguro de exposición a las pantallas cuando los niños son pequeños", por lo que la recomendación es cuanto más tarde, mejor.

CONSUMIR CONTENIDO NO ES RELACIONARSE

Apunta que pese a que se suele decir que los adolescentes se relacionan a través de las redes sociales, en realidad se están relacionando con las plataformas: "Excepto con la mensajería instantánea, en el resto de las redes estamos consumiendo contenido, dando a 'me gusta', haciendo 'scroll' infinito... Es un sistema parecido al de las máquinas tragaperras".

"Cuando surgieron los primeros estudios sobre adicción a las redes, todos planteaban el mismo interrogante. Es comprensible que uno se vuelva adicto a las compras compulsivas porque el acceso a través del móvil es permanente. Pero nadie es adicto al contacto social. Entonces, ¿por qué las personas se enganchan a las redes sociales?", ha explicado.

En este sentido, asegura que muchos adolescentes creen que allí tienen muchos amigos, pero en realidad no es así y, además, tienen mayor dificultad para establecer relaciones profundas: "Lo vemos por la calle: quedan en personas, pero lo único que hacen es mirar el móvil, a menudo ni siquiera están hablando entre ellos, cada uno está en lo suyo".

DESCONEXIÓN DIGITAL CONSCIENTE

Salmerón defiende una desconexión digital consciente, que aparece en la literatura científica y se refiere a tomar conciencia del propio consumo digital: "Creo que la vida es lo suficientemente corta como para que nos preguntemos qué queremos hacer con nuestro tiempo".

En este sentido, siguiendo las pautas de la Asociación Española de Pediatría, aboga por evitar pantallas en comidas y habitaciones, pero también evitar el ruido de fondo todo el rato, que se ha demostrado que afecta al desarrollo de la memoria inmediata.

En esta línea, entiende que, igual que se lucha porque los comedores escolares ofrezcan comida de calidad, también se debería aspirar a que los colegios fueros espacios libres de pantallas.

"No hay ningún estudio que haya demostrado beneficios de usar pantallas en los colegios, pero sí hay mucha evidencia sobre sus riesgos", ha alertado.