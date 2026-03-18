Pedret (PSC) afirma que no contemplan "otro escenario" que no sea la aprobación de Presupuestos

Archivo - El líder del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha afirmado que su formación y el Govern no contemplan "otro escenario" que no sea la aprobación de Presupuestos de la Generalitat antes del 31 de julio.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a '3CatInfo' recogida por Europa Press este miércoles en la que ha dicho que es "muy positivo" que el Govern y ERC se hayan instado a seguir hablando después de que el ejecutivo haya retirado las cuentas tras pactarlo con los republicanos.

Pedret ha añadido que siguen comprometidos con cumplir todos los acuerdos de investidura alcanzados con ERC y los Comuns y ha añadido que son los republicanos quienes deben responder si la recaudación del IRPF en Catalunya sigue siendo una condición 'sine qua non' para las cuentas.

"Nosotros seguiremos hablando con Esquerra Republicana y seguiremos buscando los puntos de acuerdo que sea menester para poder aprobar los Presupuestos antes de que acabe el periodo de sesiones", ha sostenido.

Preguntado por la recaudación del IRPF ha defendido que se debe ver cuales son las "dificultades objetivas, materiales, que haya desde el punto de vista técnico y político".