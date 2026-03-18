Pedret (PSC) asegura que el Govern está muy lejos de haber conducido Catalunya "al colapso"

Archivo - El portavoz del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau, en funciones de presidente, comparece hoy en el pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha asegurado que el Govern catalán "está muy lejos de haber conducido al país al colapso, sino que más bien lo que está haciendo es encabezar la reanudación".

Así se ha pronunciado este miércoles en el pleno del Parlament, tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, donde ha asegurado que el colapso actual se encuentra en el orden internacional, y ha pedido a los grupos parlamentarios que no utilicen este término para describir la situación de Catalunya.

CATALUNYA "AFRONTA RETOS"

"No estamos en esta situación, Catalunya no está en esta situación, lo repito, Catalunya afronta retos", ha afirmado Pedret, que ha apostado por vencer el pesimismo y poner todas las energías públicas y privadas de Catalunya a favor de la prosperidad compartida.

Ha criticado que los grupos de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC) hablen de que el ascensor social esté averiado, cuando las políticas que proponen hacen "todo lo contrario que haría falta para fortalecer el estado social", y les ha acusado de apostar por regalos fiscales a los ricos y el funcionamiento del neoliberalismo.

LA GESTIÓN DE JUNTS

El dirigente socialista ha sostenido que el Govern es "perfectamente consciente" de que gobierna en minoría y que debe dialogar con los grupos que dieron apoyo a la investidura ante las nuevas circunstancias y también con el conjunto de grupos parlamentarios en situaciones como afrontar las consecuencias de la guerra de Oriente Próximo.

También ha criticado la gestión de Junts cuando estaba en el Govern de Convergència de Artur Mas y los recortes sociales que realizó: "Desde el grupo de Junts, a veces se sienten herederos y a veces no".