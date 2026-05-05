Pedret (PSC) avisa de que "los ingenieros del odio están intentando provocar un nuevo Torre-Pacheco"

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha criticado el discurso de algunos partidos políticos respecto a la seguridad en Catalunya ante los recientes sucesos violentos, y ha afirmado, en referencia explícita a Vox y Aliança Catalana: "Los ingenieros del odio están intentando provocar un nuevo Torre-Pacheco".

"Objetivamente ha habido una concentración de hechos delictivos graves en un período relativamente breve de tiempo y, por tanto, la alarma ciudadana es comprensible. El alarmismo es otra cuestión", ha sostenido en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Pedret ha asegurado que la actitud de la Generalitat y del Gobierno central respecto a la seguridad "es una actitud diligente" y ha apuntado a operativos como el 'Pla Kanpai' y al acuerdo para ampliar la plantilla de Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030.

Ha subrayado que un fenómeno menos comprensible que la alarma ciudadana que se puede generar ante hechos como los ocurridos este fin de semana "es el de la gente que intenta alimentar el miedo y el odio para obtener un rédito electoral".

"Las fuerzas de extrema derecha, especialmente Aliança Catalana y Vox, así como otras minoritarias y extraparlamentarias, juegan a esto. Y lo hacen muy conscientemente", ha agregado.

COMISIÓN ESTATUTO DEL DIPUTADO

Preguntado por los expedientes que la Comisión del Estatuto del Diputado tiene pendientes de abordar para investigar posibles vulneraciones del Código de conducta, Pedret ha señalado que ha pasado un tiempo "más que razonable" para abordarlos.

Sobre el caso del diputado de Vox Alberto Tarradas, quien amenazó con deportar a la diputada de ERC Najat Driouech, Pedret ha criticado que la amenaza directa a la diputada, que ve muy grave y calculada, tenía como objetivo real "atemorizar a la ciudadanía de Catalunya que tiene orígenes diversos".

"El mensaje que trasladaba es: si nos atrevemos a decirle en sede parlamentaria a una diputada que tiene la nacionalidad, solo por razón de su origen, que puede ser deportada, qué no haremos contigo que estás revistiendo paredes o trabajando en la economía sumergida", ha sostenido.

Pedret se ha mostrado a favor de celebrar una reunión, como han propuesto los Comuns, para abordar con los "grupos parlamentarios democráticos" la aceleración y la intensificación del discurso de odio en el Parlament, así como de abordar una posible revisión del reglamento.

DETENIDOS DE LA FLOTILLA

Finalmente, ha dicho que el PSC-Units se suma a la reivindicación de la "liberación inmediata" del activista palestino-español Saif Abukeshek así como de los otros integrantes de la Flotilla.

Pedret ha pedido que la Unión Europea se sume a los esfuerzos diplomáticos del Gobierno para la liberación de los activistas "retenidos tras haber sido detenidos en alta mar y contra las leyes internacionales".