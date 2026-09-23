Pedret (PSC) rechaza las acusaciones de la oposición a Illa de "manipular" los resultados PISA

El presidente del PSC en el Parlament de Catalunya, Ferran Pedret, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha rechazado las acusaciones e insinuaciones que algunos grupos de la oposición han trasladado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de tener la voluntad de "manipular u ocultar un retroceso en los resultados" del informe PISA con el error en el muestreo.

Así se ha pronunciado este miércoles en la comparecencia extraordinaria de Illa en el pleno del Parlament para explicar lo ocurrido con estas pruebas, afirmando que en las mismas se produjo un "error grave", pero que estas acusaciones tienen un punto de absurdo y que se puede criticar al Govern sin caer en estas insinuaciones.

"¿Qué implicaría esto? ¿Que el Govern, conocedor de ese umbral del 5% de exclusiones, dio instrucciones para que se superara ese umbral con la complicidad de los centros, que también conocían ese umbral?", se ha preguntado.

Pedret ha celebrado que este viernes el Govern vaya a reunir a los grupos para abordar un pacto por la educación, y ha apuntado que uno de los principales retos que deberán tratarse es el papel de las nuevas tecnologías que han "capturado la atención" y generado dificultades de concentración a los alumnos.

También potenciar los aprendizajes fundamentales y poner el énfasis en los recursos necesarios: "La falta crónica de recursos produce unos efectos acumulativos en el sistema que se detectan con el tiempo", aunque ha destacado el aumento de la inversión en los últimos Presupuestos y el aumento de docentes y personal de apoyo.