Pedret (PSC) rechaza bajar "sustancialmente" los impuestos a raíz de la guerra en Oriente Medio

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau, Alícia Romero y Jaume Duch, se reúnen con PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP en el Parlament para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha rechazado que se deban adoptar rebajas "sustanciales" de impuestos por las posibles consecuencias económicas a raíz del conflicto en Oriente Medio, como han propuesto algunas formaciones.

En una rueda de prensa posterior a la cumbre de este viernes del Govern con los partidos, ha dicho que no son partidarios de alterar sustancialmente la estructura fiscal de Catalunya, porque cree necesario tener capacidad de movilizar recursos públicos, aunque ha dicho que esto no quita que pueda haber "ajustes puntuales".

En este caso, ha afirmado, desde el Govern ya se ha dicho en alguna ocasión que se pueden estudiar, aunque ha hecho un llamamiento a la prudencia para ver como evoluciona el conflicto y qué medidas son necesarias, pero ha añadido: "Algunas de las propuestas se formulan ahora, pero que las hemos oído en otros contextos en ausencia de este conflicto"

Ha celebrado que se haya producido esta cumbre, y ha defendido que las medidas que se tomen para paliar estos efectos sean graduales, y que sean fruto de la iniciativa gubernamental, pero "en diálogo con el conjunto de la sociedad y el conjunto de los grupos parlamentarios.

Preguntado por si debería modificarse el proyecto de Presupuestos del Govern ante el nuevo contexto, ha dicho que el presentado ya "permite, dentro de sus márgenes, actuar y desplegar las medidas que sean necesarias", y ha rechazado que hayan quedado desactualizado, como aseguran algunos partidos de la oposición.

"No he oído que hayan entrado a profundizar en los argumentos por los que piensan que tal partida o tal departamento debería revisar las consignaciones presupuestarias. Me parece que, con el adecuado consenso político, se pueden adoptar estos acuerdos de país que aporten estabilidad y certezas", ha argumentado.